Южно-Сахалинск очищают от ветхих зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает работу по ликвидации аварийного жилищного фонда. В этом году уже состоялся демонтаж 11 строений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как уточнили в Департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, в настоящее время заключены контракты на демонтаж 7 зданий. До 20 июня эти работы должны быть проведены.

Также до конца года планируется к расселению еще порядка 35 аварийных домов, все они поставлены в план сноса, финансирование на данный вид работ обеспечено.

- На все работы разрабатывается проектная документация, закрепляются ответственные лица по обеспечению безопасности демонтажа. До момента сноса администрацией принимаются меры по ограничению доступа в данные помещения силами привлеченных подрядных организаций, - уточнил директор департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Евгений Золотов.

К этой работе также привлечены управляющие компании, которые содержат подлежащий сносу жилищный фонд. Сотрудниками УК ограничивается доступ в аварийные помещения через оконные проемы и входные двери. Данные работы контролируются, и в случае обнаружения проникновения посторонних лиц, проемы и входы заново заделываются.

Кроме того, в рамках ликвидации аварийного фонда в Южно-Сахалинске администрацией города проводится работа по сносу бесхозяйных и неиспользуемых объектов жилищного фонда и производственного/непроизводственного назначения. Так, в этом году сносу подлежит порядка 10 таких объектов общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Освобожденные участки будут использоваться под жилищное строительство и социальные объекты.