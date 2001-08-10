Южно-Сахалинск очищают от ветхих зданий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города продолжает работу по ликвидации аварийного жилищного фонда. В этом году уже состоялся демонтаж 11 строений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как уточнили в Департаменте городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, в настоящее время заключены контракты на демонтаж 7 зданий. До 20 июня эти работы должны быть проведены.
Также до конца года планируется к расселению еще порядка 35 аварийных домов, все они поставлены в план сноса, финансирование на данный вид работ обеспечено.
- На все работы разрабатывается проектная документация, закрепляются ответственные лица по обеспечению безопасности демонтажа. До момента сноса администрацией принимаются меры по ограничению доступа в данные помещения силами привлеченных подрядных организаций, - уточнил директор департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Евгений Золотов.
К этой работе также привлечены управляющие компании, которые содержат подлежащий сносу жилищный фонд. Сотрудниками УК ограничивается доступ в аварийные помещения через оконные проемы и входные двери. Данные работы контролируются, и в случае обнаружения проникновения посторонних лиц, проемы и входы заново заделываются.
Кроме того, в рамках ликвидации аварийного фонда в Южно-Сахалинске администрацией города проводится работа по сносу бесхозяйных и неиспользуемых объектов жилищного фонда и производственного/непроизводственного назначения. Так, в этом году сносу подлежит порядка 10 таких объектов общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Освобожденные участки будут использоваться под жилищное строительство и социальные объекты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:15 Сегодня Две сахалинки лишились денег, оформляя доставку товаров
- 00:29 Сегодня Какой тренинг нужен для увеличения продаж?
- 00:28 Сегодня Как выбрать микрофинансовую компанию для получения займа?
- 00:27 Сегодня Умные часы для повседневной жизни и спорта
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
15:42 5 Мая На Сахалине 73-летний островитянин подозревается в убийстве 85-летнего земляка
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?