Более десяти тысяч южносахалинцев укрепляют здоровье на рабочих местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города состоялось совместное совещание специалистов департамента социальной политики, центра общественного здоровья и медицинской профилактики с работодателями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Главными темами стала — профилактика заболеваний и продвижение здорового образа жизни в трудовых коллективах. 42 предприятия в Южно-Сахалинске реализуют корпоративные модельные программы, направленные на укрепление здоровья сотрудников. Просветительской работой охвачено более 10 тысяч человек.

Основной темой встречи стала необходимость усиления информационной работы на предприятиях, посвященной профилактике неинфекционных заболеваний.

Напомним, с 2020 года в Южно-Сахалинске реализуется муниципальная программа, направленная на укрепление общественного здоровья жителей округа. Одно из направлений реализации - внедрение корпоративных модельных программ на предприятиях округа. Эту работу с 2019 года проводит областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. По словам главного врача, на старте проекта основами ЗОЖ было охвачено всего три предприятия. В настоящее время на 42 предприятиях занимаются укреплением здоровья сотрудников, а это более 10 тысяч человек.

- Южно-Сахалинск, как столица показывает позитивный пример по многим направлениям, в том числе в вопросах здоровья. Очень важно, что сегодня работодатели стараются создавать на рабочем месте условия для укрепления здоровья сотрудников. И наш центр медицинской профилактики помогает в этом. Сначала мы проводим на предприятиях скрининги, выявляем факторы риска неинфекционных заболеваний, анализируем информацию. На основе результатов предлагаем предприятиям соответствующие типы модельных программ. Затем работодатель приказом утверждает рабочую группу, составляет программу и график проведения мероприятий. Как правило, половина программы - это медицинские мероприятия: семинары, мастер-классы, фестивали здоровья, которые наш Центр общественного здоровья проводит на предприятиях. Все это способствует тому, что сотрудники начинают более внимательно относиться к вопросам здоровья, - рассказала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.

Добавим, Центр общественного здоровья предлагает работодателям несколько модельных программ, которые направленны на отказ от табака, формирование основ правильного питания, повышение физической активности, сохранение психологического здоровья сотрудников. Стать участниками программы по улучшению здоровья сотрудников может любое предприятие Южно-Сахалинска. Для этого следует обратиться по телефонам: 55-64-30, 55-63-62.