В центре Благовещенска установили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Благовещенска появилась "пирамида позора". Перед частным домом на улице Ленина установили 4-тонный объект. Житель задолжал за «коммуналку» сотни тысяч рублей, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на "Амурские коммунальные системы".

Горожанин с октября 2016 года нерегулярно оплачивал квитанции от Благовещенского РКЦ. В результате его долг превысил 200 тысяч рублей. Чтобы мотивировать жителя на оплату, на территории установили ярко-желтую конструкцию с надписью "Здесь живет должник".

Согласно статистике на 1 мая 2022 года, благовещенцы в общей сумме задолжали за жилищно-коммунальные услуги около 365 миллионов рублей.