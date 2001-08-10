Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2022
Сейчас 18:36
63,10|64,72|66,91
На Сахалине перекроют для движения восемь участков автодорог
11:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Представителей коренных малочисленных народов Севера приглашают на встречу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городском округе "Город Южно-Сахалинск", 2 июня приглашают на общественную встречу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано Управлением по работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Губернатора и Правительством Сахалинской области и  будет посвящено вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера.

Встреча состоится по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, "Сахалинская областная универсальная научная библиотека"

Начало - 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?