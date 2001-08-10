В Южно-Сахалинске появится сквер памяти защитников правопорядка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в этом году планируется приступить к обустройству нового общественного пространства — сквера памяти сотрудников правопорядка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Он будет расположен в районе площади Победы рядом с административным зданием МВД (бывшей школой милиции). Сегодня мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочее совещание,

участники которого обсудили ряд важных деталей проекта будущего благоустройства. На встрече присутствовали первый вице-мэр Андрей Ковальчук, специалисты департамента архитектуры и градостроительства.

Напомним, на площадке расположен существующий памятник павшим солдатам правопорядка. Здесь регулярно проходят памятные и патриотические мероприятия, в том числе с участием ветеранов МВД, участников боевых действий, общественных организаций, молодежи. Согласно проекту на прилегающей территории оборудуют освещение, высадят деревья, установят скамейки и другие элементы благоустройства.

Как отметил глава города, появление в городе новых общественных пространств всегда воспринимается жителями с большим интересом. Знаковым событием всегда становится

открытие тематических скверов. – Год назад после реконструкции мы открыли сквер Пограничников. Несколько дней назад на его территории проходили праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику защитников рубежей,– сказал Сергей Надсадин. –

Другое место, где жители и гости города с удовольствием проводят время жители и гости города –

сквер Таможенников. Уверен, что сквер памяти защитников правопорядка станет еще одним центром притяжения.

Особое внимание, по мнению градоначальника, необходимо уделить зеленым насаждениям. Сергей Надсадин дал поручение в рамках проекта предусмотреть дополнительные клумбы и цветники. Напомним, в этом году на территории городского округа планируется провести беспрецендентное озеленение, высадив более 600 тысяч цветов. Концепция будущего сквера также должна соответствовать этой тенденции.

Мнение градоначальника поддержал один из инициаторов создания тематического сквера – заместитель начальника УМВД России по Сахалинской области Павел Дешин.

- Это знаковое и большое событие, как для моих сослуживцев, так и в разрезе патриотического воспитания молодежи. Проект очень интересный. Рады, что в этом году выйдем на стадию реализации, за что благодарим администрацию города, – сказал Павел Дешин.

Напомним, в этом году, ориентировочно ко Дню города, в Южно-Сахалинске откроется еще одно общественное пространство – сквер Авиаторов. Его проект стал победителем голосования прошлого года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году южносахалинцы также могли сделать выбор в пользу одного из двух объектов – это территория в центре города, в районе пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова и пространство северо-западнее перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева. Голосование завершается сегодня. Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города. Проект-победитель будет запланирован к благоустройству в 2023 году.