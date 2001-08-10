Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Постоянный участник благотворительного проекта предприниматель Юрий Им подарил мальчику велосипед, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В середине мая мама двоих детей Оксана Валентиновна на приёме у губернатора рассказала о трудностях, с которыми столкнулась её семья. Так, сахалинка не может трудоустроиться. При этом у женщины есть среднее специальное образование. Валерий Лимаренко поручил профильным специалистам помочь жительнице Холмска найти работу. А бизнесмен Юрий Им пообещал подарить её девятилетнему сыну велосипед.

– Я изучил историю семьи Оксаны Валентиновны. Она вызвала во мне эмоциональный отклик. Сложно представить, что значит остаться одной с двумя детьми, тем более, когда у сына есть проблемы со здоровьем. Я очень надеюсь, что велосипед будет радовать ребенка. Ведь это отличный способ провести время с пользой, тем более наступает лето, – рассказал Юрий Им.

Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику. Юрий Им постоянный участник проекта и уже оказал помощь нескольким нуждающимся семьям. Предприниматель помог в приобретении бытовой техники для семьи из села Новиково и в ремонте квартиры невельской семьи.

В рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» среди благотворителей будет проведен конкурс на получение премии губернатора, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку можно на сайте https://eks.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Добрые дела». К участию допускаются любые коммерческие и некоммерческие организации, волонтерские движения и отдельные благотворители, которые оказывали помощь в 2021-2022 годах. Прием заявок уже стартовал и продлится по октябрь этого года. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.