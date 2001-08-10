В Южно-Сахалинске начался сезон ухода за газонами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневно рабочие производят покос и уборку травы на площади порядка 50 тысяч квадратных метров. Всего на содержании муниципалитета находится более 1 млн 200 тысяч квадратных метров газонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Работа по уходу за газонами ведется постоянно на протяжении всего весенне-летнего сезона. Если позволяет погода, ежедневно на этом виде благоустройства занято около 80 человек, - рассказал начальник отдела озеленения МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» Дмитрий Чернуха. - Работы включают в себя собственно покос, сбор травы и мусора, при необходимости прополку. Кроме того, специалисты проводят полив и подкормку, а также восстановление газонов после зимнего сезона - в этом году это порядка 10 тысяч квадратных метров.

На работах по содержанию газонов в Южно-Сахалинске задействовано несколько подрядных организаций. Покос осуществляется самоходными и колесными газонокосилками, а там, где невозможно их применение, действуют ручными триммерами. Согласно нормативам, на уборку скошенной травы отводятся сутки, но чаще всего следом за окашиванием сразу производится сбор, особенно в ветреную погоду, чтобы не допустить разноса травы.

Стоит отметить, что ежегодно площадь газонов на территории городского округа увеличивается за счет благоустройства пустырей. Новые зеленые пространства также появляются в процессе реконструкции улично-дорожной сети и строительства новых микрорайонов, где вдоль дорог обязательно создаются объекты озеленения, которые также подлежат уходу согласно действующим правилам благоустройства.

Так, каждый участок газона окашивается примерно три раза в месяц для того, чтобы не допускать травостой выше норматива - это 10 см. Иногда рабочим приходится выходить на одни и те же участки чаще - влажный климат способствует быстрому росту травы.