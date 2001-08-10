Жителей и гостей Анивы приглашают отметить День защиты детей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня в 11:00 ч. в Аниве в сквере Победы (за зданием администрации) состоится большой праздник, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
По традиции, творческий коллектив Анивского районного дома культуры приготовил яркую и интересную игровую программу с участием детских коллективов, воспитанников творческих объединений, волонтеров города. Она начнется в 11:00 в сквере Победы.
Во время праздника все гости смогут участвовать в конкурсах и викторинах, веселых играх по станциям. Дети смогут, играя, заработать «деньги – жетоны» и потратить их здесь же на «Вкусной полянке». Для любителей позировать на камеру организаторы установят фотозоны, развлекать гостей будут ростовые куклы. Также во время праздника состоится раздача мороженного.
Между тем, в сельских клубах и домах культуры Анивского района также пройдут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Так, например, сельский дом культуры в Троицком приглашает гостей на праздничную программу «На всех парусах в лето». Праздничное мероприятие начнется в 11:00. Поздравляем детей с наступившими каникулами и ждем всех на праздник счастья, улыбок и искренней детской радости!
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