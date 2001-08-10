1 июня в Южно-Сахалинске запретили продавать алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателям городского округа напоминают, что в день проведения Международного дня защиты детей - 1 июня, не допускается розничная продажа алкогольной продукции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, запрет на продажу действует на основании регионального закона от 26.04.2013 № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции»

Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять все необходимые меры по недопущению нарушений правил розничной продажи алкогольной продукции, которые влекут наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

- на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Действие запрета не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при оказании услуг общественного питания.

Уточним, штраф за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составляет для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Продавец вправе проверить паспорт у покупателя, если имеются сомнения в достижении им совершеннолетия.