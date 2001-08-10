Поисковики экспедиции на Сахалине обнаружили фляжку советского солдата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе Сахалинской области продолжается межрегиональная поисковая экспедиция "Дальневосточный фронт – 2022", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая ко всему была подписана по фамилии бойца – Щербанюк. Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью «За отвагу».

В поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории, археологии.

Поиски останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны, также проводятся при содействии военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Военнослужащие островного региона обеспечили полевой лагерь поисковиков полевой кухней и цистерной под питьевую воду.

Помимо этого, в случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов времён Великой Отечественной войны военные инженеры армейского корпуса ВВО выполнят их утилизацию.

Полевой сезон межрегиональной поисковой экспедиции в Смирныховском районе закроют 5 июня. После этого поисковики отправятся на остров Шумшу.