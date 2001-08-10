В Южно-Сахалинске обустраивают сквер Авиаторов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проконтролировал обустройство сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске. Новое общественное пространство появится в планировочном районе Хомутово. Сквер общей площадью 30 тысяч квадратных метров станет точкой притяжения для местных жителей и гостей островной столицы. Здесь предусмотрят места отдыха, фотозону, современную систему освещения и новый постамент для самолёта АН-24. Сдать объект планируется этой осенью, сообщает astv.ru, ссылаясь на правительство региона.
Территорию общественного пространства разделят на две зоны - мемориальную и досугово-активную. Их объединит система дорожек с местами отдыха.
- Нужно сделать так, чтобы отдыхающим было здесь по-настоящему комфортно. Рядом со сквером обязательно должно работать кафе. На дороге следует предусмотреть пешеходные переходы - об этом необходимо думать уже сейчас. Сквер Авиаторов - первое, что будут видеть люди, прилетая на остров. Поэтому внимание к этому объекту соответствующее, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Сердцем сквера останется самолёт АН-24. Однако постамент под ним существенно преобразится - и конструктивно, и с точки зрения эстетики. Бетонное основание нарастят, облицуют гранитными плитами, частично укроют готовым газоном и смонтируют подсветку. Рядом предусмотрят площадку, на которой можно будет сделать памятное фото на фоне воздушного судна.
Авиационную тематику сквера продолжат клумбы, схематично представляющие острова Сахалинской области. Столбы освещения на них будут имитировать аэропорты региона. Цветы и деревья высадят также вдоль небольшой открытой парковки. Для лучшего восприятия композиции воздушную линию электропередачи уберут под землю.
К сегодняшнему дню на объекте убрали растительный слой, завезли часть строительных материалов и приступили к прокладке инженерных сетей.
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