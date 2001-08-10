В Поронайске на пригородных маршрутах вводятся дополнительные автобусные рейсы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Поронайска сообщила жителям о том, что на пригородных маршрутах вводятся дополнительные автобусные рейсы.
Возобновляется вечерний рейс по субботам на маршруте № 132 "Поронайск - Леонидово". Отправление в субботу из Поронайска в 08:00; 14:00; 17:40, из с. Леонидово – в 09:30; 15:25; 18:20.
С 29 мая вводятся дополнительные рейсы по воскресеньям на маршруте № 133 "Поронайск – Гастелло". Отправление в воскресенье из Поронайска в 09:00 и 18:30, из с. Гастелло – в 09:30 и 19:00.
Также по воскресеньям выполняются дополнительные рейсы на муниципальном маршруте № 150 "Поронайск – Малиновка" с заходом в Леонидово (отправление из Поронайска в 08:00 и 15:30, из Малиновки – в 09:30 и 16:50) и дополнительный рейс автобуса № 4 "Порт – Бум" в вечернее время с заездом на железнодорожный вокзал к "дачному поезду". Отправление от железнодорожного вокзала в 18:50 шесть дней в неделю (кроме субботы).
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