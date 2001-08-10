В Южно-Сахалинске обсудили современные технологии содержания дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялась встреча мэра Сергея Надсадина с представителями "Газпромнефть-Битумные материалы", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ходе совещания прошла презентация современной продукции для ремонта и содержания асфальтобетонных покрытий, в том числе и специальных составов, которые продлевают срок службы асфальта на несколько лет. Эксперты «Газпромнефть-Битумные материалы» представили износостойкие цветные материалы, применяемые для выделения велодорожек и парковочных зон.
Как рассказал Антон Горбатовский, руководитель направления по взаимодействию с органами власти «Газпромнефть – Битумные материалы», их материалы уже хорошо известны дорожникам региона: более 6 тыс. тонн продукции предприятия ежегодно применяется при строительстве и ремонте дорог Сахалинской области.
– Также в Южно-Сахалинске есть тренд на развитие городской инфраструктуры, включая объекты для велосипедного и электротранспорта. В связи с чем актуально использовать цветные защитные составы для выделения велодорожек и парковок. Это позволяет повысить безопасность всех участников дорожного движения. Мы предлагаем технологию, успешно использованную в разных регионах. Наш продукт - цветной защитный состав, устойчив к перепадам температур, осадкам, к воздействию снегоуборочной техники, – рассказал Антон Горбатовский.
В промышленных масштабах данные технологии уже применяются на улично-дорожной сети в Курганской, Тюменской и Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Санкт-Петербурге.
По мнению директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Сергея Боровика, использование таких материалов позволит сэкономить городской бюджет:
– Коллеги предложили нам использовать для разметки велодорожек определенные составы, которые сохраняют коэффициент сцепления с дорогой, а также увеличивают долговечность этого покрытия. Это наиболее интересно для применения в Южно-Сахалинске, так как уже в этом году мы планируем обеспечить город большим количеством велодорожек. Технология, которую нам представили довольно экономичная.
Мэр города Сергей Надсадин подчеркнул, что муниципалитету интересно сотрудничество с крупной российской компанией.
– Сейчас особенно важно поддерживать подобные коммуникации, это позволит нам не потерять технологический уровень. Дорожное хозяйство – одно из важнейших направлений, которому мы уделяем самое пристальное внимание. Кроме этого, в улично-дорожную сеть Южно-Сахалинска внедряются инновации. В том числе мы ведем активную работу по наращиванию велоинфраструктуры.
По итогам встречи Сергей Надсадин дал поручение директору департамента дорожного хозяйства и благоустройства проработать вопрос о возможности применения продукта «Газпромнефть – Битумные материалы» на дорогах Южно-Сахалинска.
«Газпромнефть – Битумные материалы» является одним из лидеров битумного рынка России. Более трети всех дорог в стране выполнены с применением битума и битумопроизводных материалов предприятия. Напомним, сотрудничество региона с «Газпромнефть – Битумные материалы» началось несколько лет назад с подписания соглашения с Правительством Сахалинской области.
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