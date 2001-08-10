До окончания голосования за проекты благоустройства в Южно-Сахалинске осталось несколько дней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всего несколько дней остается у южносахалинцев, чтобы проголосовать за проект сквера, который будет благоустроен в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сделать свой выбор можно самостоятельно на портале https://65.gorodsreda.ru/ через учетную запись на Госуслугах, а также с помощью волонтеров.
Сегодня волонтеры «Центра молодежных инициатив» работали в политехническо колледже СахГУ, они рассказывали студентам о том, какие новые общественные пространства могут появиться в Южно-Сахалинске уже в следующем году. Один из проектов – территория северо-западнее перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева. Другое общественное пространство, которое может быть благоустроена в следующем году, расположено в районе пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова. Студентка колледжа Ирина Николаенко сделала свой выбор именно в пользу этого объекта.
- Считаю, что нужно обязательно принимать участие в голосовании за проекты и проявлять свою гражданскую активность. Только жители должны решать, как будет выглядеть их город в будущем, – поделилась мнением Ирина.
Беседу с учащимися проводят волонтеры. У каждого при себе имеется планшет со специальным приложением, которое позволяет проголосовать всего за несколько минут.
С начала голосования добровольцы встречаются с трудовыми коллективами, приходят на предприятия и учреждения образования, а также проводят голосование во время проведения массовых мероприятий.
Одним из таких мероприятий стала акция в городском парке «Трудовое лето», где на аллее Сакуры развернулась выставка-инсталляция профессий. Здесь же профессиональные образовательные учреждения провели свои презентации. Во время проведения акции любой желающий мог воспользоваться помощью волонтеров, которые рассказывали об объектах благоустройства, давали разъяснения по условиям и способам голосования, а также помогали проголосовать.
Голосование завершится 30 мая. С дизайн-проектами объектов-участников голосования можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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