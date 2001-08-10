В Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в течение дня продолжаться работы по подготовке к асфальтированию ул. Горького на участке от ул. Есенина до ул. Пуркаева. Здесь дорожники работают большими «картами». Также мелкий ямочный ремонт будет проводиться на всем протяжении ул. Хабаровской и в районе перекрестка улиц Сахалинская-Физкультурная. предстоящей ночью планируется выполнить асфальтирование на ул. Долинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в пятницу, 27 мая, с 11.00 начнутся работы по ремонту дорожного полотна «картами» на ул. Есенина на всем участке от ул. Комсомольской до пр. Мира. Фрезерование, регулировка высотного положения колодцев, а затем асфальтирование будет производиться по полосам. Будет работать регулировщик. Ориентировочно весь комплекс работ будет выполнен за 9 дней. Дорожники планируют завершить работы раньше, с учетом погодных условий.

Решение производить работы в ночное время не принималось, в связи с близким расположением к дороге большого количества жилых домов.