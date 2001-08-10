Жителям Камчатки будут начислять баллы за браки и рождения детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатцам начислят 3000 социальных баллов за каждого ребенка, родившегося на территории Камчатского края после 1 января 2022 года, и 200 социальных баллов за регистрацию брака, сообщает ИА "Кам 24".

"Получить баллы за данную активность могут оба супруга. Для этого каждый должен отправить отдельную заявку", - рассказала руководитель агентства ЗАГС и архивного дела Наталия Польшина.

Как сообщили информационному агентству в краевом правительстве, цель проекта "Цифровая платформа социальных сервисов "Социальные баллы" (КАМбалл) - стимулирование участия граждан в социально значимых мероприятиях Камчатского края путем поощрения в форме начисления "социальных баллов".

Получить баллы можно за вход в приложение, заполнение профиля, донорство крови, участие в экологическом бизнес-акселераторе, рождение ребенка, регистрацию брака и многое другое.

Потратить заработанные баллы можно на билеты на посещение учреждений культуры Петропавловска-Камчатского, сувенирную продукцию или путевку в ЭкоКэмп. Присоединиться к проекту можно на сайте kamball.ru или скачав мобильную версию в App Store и Google Play Market.