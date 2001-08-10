На Сахалине планируют построить четыре поликлиники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал волонтерам проекта «Забота. Защита. Уважение». Встреча с общественностью состоялась в Холмске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В июле планируем заключить концессионное соглашение о строительстве поликлиник. Возведение современных объектов здравоохранения должно начаться в следующем году. Две поликлиники появятся в островной столице, по одной - в Углегорске и Холмске, - рассказал глава региона.
- Это очень хорошая новость. Строительство такого объекта позволит снизить нагрузку на другие медицинские учреждения города, – подчеркнула участница встречи.
Решение медицинских вопросов традиционно стало одной из ключевых тем мероприятия. Особое внимание было уделено работе сервиса 1-300, качество которого областные власти продолжают улучшать. Важное нововведение – запись на прием к узкому специалисту, минуя терапевта. Такой возможностью могут воспользоваться пациенты, которые ранее уже обращались к врачу необходимого профиля.
Руководство областного минздрава рассказало, что среднее время ожидания на линии 1-300 сегодня составляет 5-7 секунд. Даже в пиковые часы людям обычно не приходится ждать дольше 45 секунд. При этом обращаться к специалистам колл-центра можно в любое время суток. Сахалинцам и курильчанам также доступна запись на прием к врачу через «Электронную регистратуру» и портал «Госуслуг».
Во время встречи особое внимание уделили проекту «Доступная рыба». По социальной цене свежий улов – например, камбалу и треску – реализуют 2 раза в неделю. Адреса торговых точек можно найти в приложении «Острова.65». Всего за 4 месяца на Сахалине и Курилах по социальной цене реализовали 178 тонн рыбы – в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В рамках работы по улучшению качества жизни в Холмском районе в этом году приведут в порядок более 80 дворов. На придомовых территориях выполнят текущий и капитальный ремонт.
Глава региона обсудил с холмской общественностью реализацию всех направлений программы «Забота. Защита. Уважение» – были подняты вопросы энергетики, торговли, культуры, спорта и социальной защиты.
Напомним, в ходе прошлых встреч губернатором было принято решение о создании в районах советов старших по домам. Активные домоуправы будут связующим звеном между жильцами своего дома, главой городского округа и областными властями.
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