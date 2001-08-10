"Горный воздух" будут развивать на основе мнений горожан и ученых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре презентовали мастер-план развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» – он был доработан с учетом замечаний и предложений, собранных в ходе проходивших ранее обсуждений. В мероприятии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр областного центра Сергей Надсадин, представители правительства и администрации, депутаты, экологи, руководители спортивных и общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Горный воздух является жемчужиной Южно-Сахалинска. Поэтому важно сделать так, чтобы курорт пользовался популярностью в любое время года, а не только зимой. К примеру, летом горожане и гости острова могли бы подниматься в горы и проводить там вечера. Для этого нужно создать комфортные условия – обустроить интересные маршруты, места отдыха. Важно, что власти региона, администрация островной столицы и общественность работают в этом направлении сообща, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Цель подготовки мастер-плана – предусмотреть возможности для всесезонного отдыха на «Горном воздухе». К примеру, в будущем на склонах спортивно-туристического комплекса предлагается активно развивать пеший и велотуризм. Особый акцент в мастер-плане сделан на семейном отдыхе – планируется обустроить детскую площадку, веревочный городок, скалодром и скейт-парк. Дополняют концепцию крытый спортивный комплекс, культурно-досуговый центр и музей.

– Увеличение протяженности трасс, развитие инфраструктуры обслуживания позволит Горному воздуху занять лидирующие позиции на российском рынке горнолыжной индустрии, – отметила главный специалист Института Генплана Москвы Ольга Благодетелева. – Основная планировочная идея заключается в формировании компактного курорта, когда основной упор делается на развитии уже существующих объектов.

Такая модель пространственной организации, добавила Ольга Благодетелева, была инициирована жителями Южно-Сахалинска. Поэтому она была выбрана в качестве приоритетной.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что мастер-план развития «Горного воздуха» является частью генерального плана Южно-Сахалинска. Реализация всех инициатив, направленных на обновление комплекса, требует активного вовлечения горожан. Для этого в Южно-Сахалинске будет создан общественный совет по развитию СТК «Горный воздух» при администрации города.

– Горный воздух должен стать любимым местом для отдыха и прогулок горожан – интересным, комфортным, отвечающим запросам всех жителей, по аналогии с городским парком, – сказал Сергей Надсадин. – И любые изменения важно реализовывать с учетом мнения общественного совета. Этот формат позволит выстроить конструктивное взаимодействие между правительством области, руководством комплекса, бизнесом, спортивным сообществом и всеми, кто неравнодушен к судьбе «Горного воздуха».

Ряд вопросов горожане озвучили во время мероприятия. В том числе они касались вопросов экологии и сохранения краснокнижных растений, а также строительства учебных склонов для тренировок детей. По каждому из них был дан развернутый ответ.

С мастер-планом по развитию «Горного воздуха» можно ознакомится по ссылке.