"Горный воздух" будут развивать на основе мнений горожан и ученых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре презентовали мастер-план развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» – он был доработан с учетом замечаний и предложений, собранных в ходе проходивших ранее обсуждений. В мероприятии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр областного центра Сергей Надсадин, представители правительства и администрации, депутаты, экологи, руководители спортивных и общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Горный воздух является жемчужиной Южно-Сахалинска. Поэтому важно сделать так, чтобы курорт пользовался популярностью в любое время года, а не только зимой. К примеру, летом горожане и гости острова могли бы подниматься в горы и проводить там вечера. Для этого нужно создать комфортные условия – обустроить интересные маршруты, места отдыха. Важно, что власти региона, администрация островной столицы и общественность работают в этом направлении сообща, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Цель подготовки мастер-плана – предусмотреть возможности для всесезонного отдыха на «Горном воздухе». К примеру, в будущем на склонах спортивно-туристического комплекса предлагается активно развивать пеший и велотуризм. Особый акцент в мастер-плане сделан на семейном отдыхе – планируется обустроить детскую площадку, веревочный городок, скалодром и скейт-парк. Дополняют концепцию крытый спортивный комплекс, культурно-досуговый центр и музей.
– Увеличение протяженности трасс, развитие инфраструктуры обслуживания позволит Горному воздуху занять лидирующие позиции на российском рынке горнолыжной индустрии, – отметила главный специалист Института Генплана Москвы Ольга Благодетелева. – Основная планировочная идея заключается в формировании компактного курорта, когда основной упор делается на развитии уже существующих объектов.
Такая модель пространственной организации, добавила Ольга Благодетелева, была инициирована жителями Южно-Сахалинска. Поэтому она была выбрана в качестве приоритетной.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул, что мастер-план развития «Горного воздуха» является частью генерального плана Южно-Сахалинска. Реализация всех инициатив, направленных на обновление комплекса, требует активного вовлечения горожан. Для этого в Южно-Сахалинске будет создан общественный совет по развитию СТК «Горный воздух» при администрации города.
– Горный воздух должен стать любимым местом для отдыха и прогулок горожан – интересным, комфортным, отвечающим запросам всех жителей, по аналогии с городским парком, – сказал Сергей Надсадин. – И любые изменения важно реализовывать с учетом мнения общественного совета. Этот формат позволит выстроить конструктивное взаимодействие между правительством области, руководством комплекса, бизнесом, спортивным сообществом и всеми, кто неравнодушен к судьбе «Горного воздуха».
Ряд вопросов горожане озвучили во время мероприятия. В том числе они касались вопросов экологии и сохранения краснокнижных растений, а также строительства учебных склонов для тренировок детей. По каждому из них был дан развернутый ответ.
С мастер-планом по развитию «Горного воздуха» можно ознакомится по ссылке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Сахалинка потратила чужую пенсию, пришедшую ей по ошибке
15:46 Сегодня На Сахалине задержаны грабители, напавшие на таксиста
- 08:22 Сегодня "Единая Россия" передала в правительство новый пакет мер поддержки граждан и экономики в условиях санкций
12:23 Сегодня Мошенники трижды нажились на попытке сахалинца продать инвалидную коляску
10:14 19 Мая Школьники Южно-Сахалинска смогут найти работу на время летних каникул
11:55 19 Мая Продажа алкоголя 21 мая будет запрещена в Южно-Сахалинске
08:57 18 Мая Семьи сахалинцев и курильчан начали получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет
14:22 19 Мая Молодой человек обокрал доверчивого сахалинца почти на 100 тысяч рублей
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
14:40 29 Апреля На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?