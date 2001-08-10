Тихоокеанское
информационное агентство
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26 мая в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду
13:16, | Новости общества Сахалина и Курил

26 мая в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 26 мая с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды по адресам:

- ул.Комсомольская,280-290, 290а

- пр.Мира,241Б, 245Б, 247а

- ул.Пуркаева,74, 76.

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