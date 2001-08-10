На камчатском пляже нашли больше 150 патронов от противогазов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители и экологические активисты Камчатки пожаловались в региональное Минприроды на загрязнение Халактырского пляжа. Очевидцы сообщили, что берег усыпан мусором, сообщает ИА "Кам 24".

"В связи с поступлением общей информации министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края взяло ситуацию на контроль. При уточнении информации в ЕДДС стало известно, что ситуация также находится на контроле у группировки войск и сил на Северо-Востоке. В район Халактырского пляжа были доставлены военнослужащие и техника", - рассказал замминистра природы Камчатки Алексей Юрков.

Как сообщили ИА "Кам 24" в краевом правительстве, территорию пляжа очистили за два дня. В результате было собрано больше 150 регенеративных патронов, которые были оперативно вывезены и ликвидированы.