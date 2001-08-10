Благовещенск готовится встретить 166-летие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День города гости и жители Благовещенска смогут прогуляться по Садовой, принять участие в параде невест и колясок, подключиться к фестивалю цветов и узнать много нового об амурской столице в ходе масштабной квест-игры, сообщает ИА "Порт Амур".
Мероприятия ко Дню города продемонстрируют культуру народов России - именно эта тема была объявлена главной в 2022-ом президентом страны Владимиром Путиным. В год бережного отношения к городу акцент будет сделан и на экологии - в рамках празднования пройдут мероприятия фестиваля цветов. Первые яркие композиции горожане смогут увидеть на общественных пространствах областной столицы уже 2 июня, а 4 июня будут названы имена первых победителей.
Организаторы не обошли стороной и тему науки и технологий. Акцент будет сделан на личности ученых-ботаников и селекционеров, внесших весомый вклад в развитие науки. А главным событием празднования 166-летия станут гуляния по Садовой. Так до 1923 года называлась улица 50 лет Октября. 4 июня здесь развернутся различные интерактивные площадки.
Программа празднования Дня города достаточно обширная. Проводить основные мероприятия будут со 2 по 5 июня. Жители и гости областного центра смогут принять участие в «Параде невест», причем заявки ждут не только от молодоженов, но и тех, кто уже «считает» годовщины семейной жизни, а также тех, кто только примеряет роль невесты. Для семей с малышами устроят «Парад колясок». Подростки же смогут подключиться к танцевальному фестивалю и множеству спортивных событий. Подготовили праздничные программы и городские парки. Программы, посвященные 166-летию Благовещенска, состоятся даже во дворах.
Звездой праздника 4 июня станет гость из Комсомольска-на-Амуре Роман Голубев. Шоумен уже бывал с программой в областном центре - на концерте-митинге, посвященном экватору акции "Город берегу".
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