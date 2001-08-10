В Сахалинской области стартовал конкурс "Мастер года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Церемония открытия Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Российской Федерации состоялась в городе Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
Присутствующих на мероприятии поприветствовала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
-«Систему профессионального образования называют кузницей кадров. Благодаря вашему педагогическому таланту, способности передать своим воспитанникам профессиональные умения и навыки, научить ремеслу экономика Сахалинской области пополняется новыми кадрами. Уверена, что вы сохраните крепкие традиции системы профессионально-технического образования, продолжите развивать ее уникальный потенциал, непременно добьетесь новых высот в образовании. Искренне желаю только побед в предстоящих конкурсных испытаниях», - обратилась к участникам Анастасия Киктева.
Участниками конкурса стали 10 человек — это мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и практик профессионального цикла. Сразу после церемонии открытия состоялось первое конкурсное задание «Я мастер» — видео-визитка.
Михаил Валиахметов – один из участников Регионального конкурса, мастер производственного обучения по компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» и представляет Сахалинский политехнический центр №5 с. Горнозаводска.
- «В конкурсе я принимаю участие, потому что хочу поделиться своим опытом и знакомиться с новыми людьми, которые поделятся своими знаниями. Ведь учиться и уметь применять свои знания заповедь человека желающего стать профессионалом своего дела», — рассказал участник Михаил Валиахметов.
Впереди конкурсантам предстоит пройти еще 1 конкурсное задание «Открытый мастер-класс» — учебное занятие с группой обучающихся, подобранной Региональной комиссией.
Церемония закрытия конкурса пройдет 27 мая 2022 года в 16:00 часов по адресу: ул. Ленина, 154 (Арт-резиденция «Маяк»).
По итогам Регионального этапа будет определено имя одного победителя, который представит Сахалинскую область в сентябре в городе Екатеринбурге на финальном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года».
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