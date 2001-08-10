4 июня в Петропавловске-Камчатском пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 июня с 10 до 18 часов в МАУ "Молодежный центр»" в Петропавловске-Камчатском пройдет традиционная "Дармарка" - акция, благодаря которой люди могут обменять ненужные, но хорошие вещи на иные, более для них полезные, передает ТК "41 Регион" со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Это отличная возможность подарить вторую жизнь вещам, которые необходимы другим людям. Главное правило «Дармарки» - никаких денег и торговли, только бесплатный обмен! Принимаются вещи, которые уже не нужны людям, но их жалко выбрасывать, потому что они еще в хорошем состоянии, и их можно отдать тем, кому они смогут послужить!» - рассказали в оргкомитете мероприятия.

Там добавили, что на «Дармарку» можно принести комнатные цветы, горшки и подставки под них; диски с фильмами, играми и музыкой; спортивный инвентарь; посуду (желательно без сколов); мелкую бытовую технику в рабочем состоянии; сумки, чемоданы, косметички; аксессуары, вещи и корм для животных; нитки, спицы и другие приспособления для рукоделия; предметы интерьера (вазы, лампы и картины); одежду, обувь, игрушки и пр.

Организаторы также напомнили, что вещи, которым люди хотят подарить вторую жизнь, должны быть чистыми и исправными. Всё, что останется после мероприятия, отправится на благотворительность.