Министр культуры наградила юных художников из Северо-Курильска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Посылка с рисунками участников "Чеховианы" дошла с опозданием в Южно-Сахалинск. Однако это не стало поводом для того, чтобы ребята остались без подарков. Министр культуры островного региона Нонна Лаврик лично подписала дипломы участникам, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.
В конце майских праздников в музей книги пришла посылка от учеников средней школы Северо-Курильска. Дети прислали рисунки на конкурс «По страницам чеховских произведений». Работы были высланы авторами в срок, однако посылка пришла уже после окончания конкурса.
Всего с Парамушира поступило восемь рисунков в возрастных категориях: 7-9 лет и 10-14 лет. Организаторами было принято решение отметить участников подарками и дипломами «За стремление к победе» за подписью Нонны Лаврик, министра культуры и архивного дела Сахалинской области.
- Конкурс собрал более 600 участников. Он один из самых масштабных в «Чеховиане». Несмотря на то, что мы уже наградили победителей, и я вручила Гран-при лучшей школе, курильчане не могут остаться без внимания. В том, что ребята далеко живут, – не их вина. К тому же, по словам экспертов, работы выполнены на высоком уровне и достойны поощрения, – отметила Нонна Лаврик.
Напомним, конкурс рисунков проводился в рамках «Чеховианы», итоги которой были подведены 27 апреля в ККЗ «Октябрь». Всего в 2022 году в ней приняли около 1500 детей и педагогов-наставников.
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