"Добрые дела карты сахалинца" обеспечили ребенка-инвалида годовым запасом специального питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предприниматель, присоединившийся к социальному проекту, помог приобрести специальное белковое питание для ребенка-инвалида из Корсакова, который нуждается в особом рационе по предписанию врача, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Одинокая женщина из Корсакова проживает с двумя сыновьями, старший из которых инвалид с рождения. Поскольку подростку нужен постоянный уход, женщина не работает и не имеет возможности приобретать специализированное питание для сына. В неделю приходилось тратить около двух тысяч рублей на белковые смеси. Женщине помогает государство с лекарствами для ребенка, а вот смеси не входят в перечень обязательных лекарственных препаратов.
– Мы подходим к решению проблемы каждой семьи индивидуально. Безусловно, в этом случае окажем всю необходимую поддержку в плане медицины и социальной защиты. Очень радует, что и представители бизнеса не остаются в стороне и всё больше предпринимателей присоединяется к благотворительному проекту по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – отметил Валерий Лимаренко.
– Уже проработали вопрос. Объехали магазины в Южно-Сахалинске, у нас такого питания нет. Заказал в Хабаровске. Спустя три дня уже доставили семье необходимые смеси. Я очень надеюсь, что своим примером привлеку к подобной деятельности как можно больше неравнодушных предпринимателей по всей Сахалинской области. Не всегда и не по всем вопросам государство может помочь нуждающимся людям, – поделился постоянный партнер проекта, предприниматель Сергей Белозеров.
Напомним, новый благотворительный проект позволяет скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи определяется, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику. Благодаря участию в проекте предпринимателей удается быстро решить даже самые нестандартные задачи.
– Приятно видеть, что предпринимателей, желающих оказать поддержку в рамках проекта, достаточно много у нас в районе. Хорошо отзываются на помощь многодетным семьям, в частности в обеспечении компьютерной техникой школьников для обучения, помогают в приобретении дорогостоящего медицинского инвентаря, требующегося детям. Сейчас прорабатываем вопрос со строительными организациями, которые могут оказать помощь с материалами для строительства жилья семей, который участвуют в проекте. Также удалось вместе с предпринимателями устроить на работу несколько человек, – рассказал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.
Прием заявок на премию губернатора в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проходить до октября этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
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