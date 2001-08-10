Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2022
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Озеро в центре Петропавловска-Камчатского "превратилось в помойку"

Озеро в центре Петропавловска-Камчатского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Огромное количество мусора скопилось вдоль берега Култучного озера в центре Петропавловска-Камчатского, на водной глади озера также плавают пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и различный бытовой мусор,передает сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на активистов проекта "Экология Камчатки". Не дождавшись уборки от лиц, ответственных за наведение порядка на территории озера, активисты своими силами навели порядок на одном из участников берега.

Экологи также обеспокоены состоянием территории этнодеревни, построенной на берегу озера, называя ее помойкой. На фото и видеокадрах, снятых местными жителями, помимо различного мусора на самом озере и вокруг него, у сомнительного арт-объекта (так окрестили его горожане) можно заметить и стройматериалы: доски, брёвна и кирпичи.

Кроме того, активистами были обнаружены трубы, из которых в воду Култушки сливается некая жидкость: таким образом, по всей видимости, в этнодеревне организована система водоотведения.

В администрации Петропавловска о мусорной проблеме знают, территорию озера Култучное пообещали привести в порядок в ближайшее время - в рамках общегородских субботников.

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