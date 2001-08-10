В Южно-Сахалинске студенты-строители посмотрели на стройплощадку изнутри

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Посещение ЖК "Авангард" на пересечении ул. Пограничной и Комсомольской состоялось в рамках Недели предпринимательства. Будущие строители изучили планировку зданий и двора, побывали на подземном паркинге, а также посмотрели на производственный процесс с высоты 18 этажа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Мы впервые принимаем участие в Неделе предпринимательства. Спасибо администрации города за приглашение. На примере нашего предприятия мы хотим показать, как развиваются строительные компании в Южно-Сахалинске, — сказал исполнительный директор компании-застройщика «Рыбоводстрой» Никита Вернер. — Мы ждем молодых специалистов. У нас есть для них различные вакансии, хорошие условия труда, а самое главное — интересная работа, результаты которой видны.

Предприятие ведет историю с 1994 года. Имеет солидный опыт промышленного и жилищного строительства. Например, специалистами «Рыбоводстроя» спроектированы и построены 9 рыбоводных заводов, лечебные учреждения, жилые дома, в том числе повышенной этажности. В общей сложности, предприятие реализовало более 100 крупных строительных проектов, участвовало в федеральных программах. В компании трудится свыше 360 человек.

- Меня всегда привлекало черчение, технические науки, поэтому своей профессией я выбрала строительную отрасль, — рассказала студентка Екатерина Воронцова. — Часто прохожу мимо этой стройплощадки, и мне очень хотелось на ней побывать. Сейчас я изнутри увидела, как происходит строительный процесс, это очень интересно.

Девушка добавила, что после получения диплома в Хабаровске намерена вернуться на родной остров.

- Я люблю свой город, я бы здесь с удовольствием работала. Тем более, что компания предлагает свободные рабочие места. Застраивать наш город — это очень здорово! — заключила она.

Напомним, тематическая неделя, посвященная Дню российского предпринимательства, для представителей бизнеса, молодежи, самозанятых граждан и всех заинтересованных горожан прошла в Южно-Сахалинске с 16 по 20 мая. В рамках Недели состоялись экскурсии на предприятия, мастер-классы, семинары по вопросам трудового законодательства, государственной поддержки и кредитования и другие мероприятия.