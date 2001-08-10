В Южно-Сахалинске планируют создать советы жилых домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации города состоялось установочное совещание с представителями управляющих компаний по формированию советов жилых домов. Создать условия для повышения культуры взаимодействия активистов домов с УК и муниципалитетом - такую задачу поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин перед профильными структурами по итогам встречи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Это первая наша встреча по данной теме, сейчас мы хотим понять насколько готовы управляющие компании к такой работе, насколько вам нужна помощь жителей, как сейчас обстоит ситуация с активистами из числа населения и насколько возможно создание советов домов в Южно-Сахалинске, - обозначил цели совещания мэр города Сергей Надсадин.
Ранее с инициативой создания советов домов выступил губернатор региона Валерий Лимаренко, который предложил, чтобы активные домоуправы стали связующим звеном между жильцами своего дома, главой городского округа и областными властями. В ходе встречи представители УК рассказали, что основа для создания советов домов существует, и управляющие компании заинтересованы в таком взаимодействии с населением. Почти в каждом доме есть активные граждане, вовлеченные в решение насущных вопросов своего дома.
- Идея муниципалитета проста, чтобы в каждом доме были жители, имеющие определенные знания и готовые к активному взаимодействию с УК и администрацией, которые войдут в совет дома, - подвел итоги совещания первый вице-мэр Александр Гринберг. - С их помощью мы будем знать общие проблемы, которые заботят большинство жителей, и оперативно реагировать на эти вопросы.
Участники встречи сошлись во мнении, что в каждом доме своя ситуация с техническим состоянием коммуникаций, и существуют особенности взаимодействия с УК и ресурсонабжающими организациями, и кому как ни жителям знать о своих насущных проблемах и говорить о них власти.
В ближайших планах администрации проведение образовательного меропрития для активистов жилых домов по актуальным вопросам, в том числе обучение азам жилищного законодательства и инструментам эффективного управления многоквартирным домом.
Инициативные горожане, желающие создать совет дома, могут получить консультацию по телефону: 300-469, доб. 2.
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