В Южно-Сахалинске планируют создать советы жилых домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города состоялось установочное совещание с представителями управляющих компаний по формированию советов жилых домов. Создать условия для повышения культуры взаимодействия активистов домов с УК и муниципалитетом - такую задачу поставил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин перед профильными структурами по итогам встречи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Это первая наша встреча по данной теме, сейчас мы хотим понять насколько готовы управляющие компании к такой работе, насколько вам нужна помощь жителей, как сейчас обстоит ситуация с активистами из числа населения и насколько возможно создание советов домов в Южно-Сахалинске, - обозначил цели совещания мэр города Сергей Надсадин.

Ранее с инициативой создания советов домов выступил губернатор региона Валерий Лимаренко, который предложил, чтобы активные домоуправы стали связующим звеном между жильцами своего дома, главой городского округа и областными властями. В ходе встречи представители УК рассказали, что основа для создания советов домов существует, и управляющие компании заинтересованы в таком взаимодействии с населением. Почти в каждом доме есть активные граждане, вовлеченные в решение насущных вопросов своего дома.

- Идея муниципалитета проста, чтобы в каждом доме были жители, имеющие определенные знания и готовые к активному взаимодействию с УК и администрацией, которые войдут в совет дома, - подвел итоги совещания первый вице-мэр Александр Гринберг. - С их помощью мы будем знать общие проблемы, которые заботят большинство жителей, и оперативно реагировать на эти вопросы.

Участники встречи сошлись во мнении, что в каждом доме своя ситуация с техническим состоянием коммуникаций, и существуют особенности взаимодействия с УК и ресурсонабжающими организациями, и кому как ни жителям знать о своих насущных проблемах и говорить о них власти.

В ближайших планах администрации проведение образовательного меропрития для активистов жилых домов по актуальным вопросам, в том числе обучение азам жилищного законодательства и инструментам эффективного управления многоквартирным домом.

Инициативные горожане, желающие создать совет дома, могут получить консультацию по телефону: 300-469, доб. 2.