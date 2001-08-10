Продлены сроки областного конкурса для школьников эссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10 марта школьники островного региона принимают участие в областном конкурсе эссе «Путь лосося» в рамках одноимённого выставочного проекта. Его организаторы Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Клуб "«Бумеранг" совместно с "Центром чтения" приняли решение продлить сроки приёма заявок до 10 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве культуры.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Жизнь лосося» и «Страна лосося». В первой принимаются эссе о лососях, их жизненном цикле, демонстрирующие отношение ребят к этой рыбе. Второй тип эссе должен быть тематически связан с жизнью животных в естественных природных условиях, посвящен взаимосвязям между лососем и другими жителями рек и океанов.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать в Положении на сайте организатора: http://boomerangclub.ru/konkurs/o-15.html

Победители будут приглашены на награждение, которое состоится в Литературно-художественном музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в октябре 2022 года. Организаторы рассмотрят возможность оплаты проезда иногородним участникам награждения.