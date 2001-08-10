Хозяйства Анивского района приступили к посевным работам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Хозяйства Анивского района вышли в поля для проведения посевных работ. Для получения урожая овощей и картофеля проведена подкормка минеральными удобрениями, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

В текущем году в Анивском городском округе планируется высадить картофеля на площади более 200 гектаров, 36 гектар будут заняты морковью, 19 гектаров свёклой. Капусту высадят на площади более 80 гектаров. Стоит отметить площади, занятые под картофель в этом году увеличены по сравнению с прошлым годом на 57 гектаров за счет нового предпринимателя, занятого сельским хозяйством ИП Шарипов Ш.С., а также возобновления фермерской деятельности ИП Мустафаев З.

Фермеры используют погожие дни, чтобы успеть провести весенне-полевые работы в срок. На полях крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Сивоконя вовсю работает сельхозтехника. Аграрий завершает высаживать картофель сорта Зекура на площади 20 га. Уже завершили посадку капусты.

- Один день год кормит! Пока позволяют погодные условия стараемся использовать это время для проведения весенне-полевых работ. Как только произведем посадку, начнем другие виды работ. И так круглый год, рассказал фермер из села Таранай Андрей Сивоконь.

Кроме того, посевная кампания проведена и в теплицах хозяйства. Саженцы томатов и огурцов уже зреют под яркими лучами солнца.

Стоит отметить, что и в остальных крестьянских (фермерских) хозяйствах Анивского района весенние полевые работы идут полным ходом. На всех плановых площадях высаживают морковь, ведутся работы по подготовке к севу свёклы и рассады капусты всех видов.

В отделе экономики и прогнозирования администрации Анивского городского округа подчёркивают, что хозяйства Анивского округа вышли в поля вовремя отставаний по графику нет. Главное, чтобы не подвела погода и вложенные в землю труды дали высокие показатели. Итоги по традиции подведут осенью в рамках дня работника сельского хозяйства.