Власти Южно-Сахалинска встретились с жителями Синегорска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для общения с жителями и ответами на их обращения в населенный пункт приехали специалисты департаментов мэрии и подведомственных учреждений. Провел встречу первый вице-мэр Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Более других людей волнуют проблемы водоснабжения села и состояние дороги к населенному пункту.
Синегорск снабжается водой из открытых водозаборов. Весной при обильном таянии снега она становится мутной. Кроме этого в селе нет системы очистки воды.
Александр Гринберг рассказал, что муниципалитет вошел в федеральную программу «Чистая вода». В этом году планируется разыграть аукцион и выполнить проект строительства станции очистки воды. Ее намерены запустить в 2023 году. Ситуация находится под контролем.
Сейчас производятся промывка сетей, очистка фильтров в хлораторных установках, очистка водозаборных труб на плотинах, а также осуществляется ежедневный мониторинг качества воды. Эта работа будет продолжена и в летний период.
Что касается состояния дороги Южно-Сахалинск-Синегорск. Сейчас на пучинистых участках ведутся ремонтные работы и отсыпка.
- Региональный минтранс обещает уже в этом году разыграть аукцион на строительно-монтажные работы, - продолжил Александр Гринберг. - Проект проходит корректировку. Примерно через два месяца начнутся аукционы, и будет выбран подрядчик.
Планируется, что основной участок дороги до моста через Сусую будет заасфальтирован до конца 2023 года. Параллельно начнется проектирование следующего — самого сложного — участка, страдающего от оползней.
Также на встрече жители задавали вопросы о благоустройстве территории села, работе системы ЖКХ и другие. По всем поступившим вопросам и жалобам будут даны ответы.
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