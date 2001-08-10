Власти Южно-Сахалинска встретились с жителями Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для общения с жителями и ответами на их обращения в населенный пункт приехали специалисты департаментов мэрии и подведомственных учреждений. Провел встречу первый вице-мэр Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Более других людей волнуют проблемы водоснабжения села и состояние дороги к населенному пункту.

Синегорск снабжается водой из открытых водозаборов. Весной при обильном таянии снега она становится мутной. Кроме этого в селе нет системы очистки воды.

Александр Гринберг рассказал, что муниципалитет вошел в федеральную программу «Чистая вода». В этом году планируется разыграть аукцион и выполнить проект строительства станции очистки воды. Ее намерены запустить в 2023 году. Ситуация находится под контролем.

Сейчас производятся промывка сетей, очистка фильтров в хлораторных установках, очистка водозаборных труб на плотинах, а также осуществляется ежедневный мониторинг качества воды. Эта работа будет продолжена и в летний период.

Что касается состояния дороги Южно-Сахалинск-Синегорск. Сейчас на пучинистых участках ведутся ремонтные работы и отсыпка.

- Региональный минтранс обещает уже в этом году разыграть аукцион на строительно-монтажные работы, - продолжил Александр Гринберг. - Проект проходит корректировку. Примерно через два месяца начнутся аукционы, и будет выбран подрядчик.

Планируется, что основной участок дороги до моста через Сусую будет заасфальтирован до конца 2023 года. Параллельно начнется проектирование следующего — самого сложного — участка, страдающего от оползней.

Также на встрече жители задавали вопросы о благоустройстве территории села, работе системы ЖКХ и другие. По всем поступившим вопросам и жалобам будут даны ответы.