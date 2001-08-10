Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2022
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11:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Лебедя-подранка пытаются спасти сахалинцы в Охинском районе

Лебедя-подранка пытаются спасти сахалинцы в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Охинского района сообщают о лебеде, который бегал по трассе в окрестностях города. По информации очевидцев, птица пыталась взлететь, но каждый раз падала на землю, пишет astv.ru.

Ллебедь вышел к дороге в районе частных домов вечером 22 мая. Обеспокоенные судьбой птицы люди передали сообщение в фонд защиты природы и окружающей среды "Зелёный Сахалин". Руководитель организации сообщил, что сигнал от охинцев поступил. Накануне жители пытались отловить лебедя, но на месте его не нашли. Сегодня поиски продолжатся.

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