Лебедя-подранка пытаются спасти сахалинцы в Охинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Охинского района сообщают о лебеде, который бегал по трассе в окрестностях города. По информации очевидцев, птица пыталась взлететь, но каждый раз падала на землю, пишет astv.ru.

Ллебедь вышел к дороге в районе частных домов вечером 22 мая. Обеспокоенные судьбой птицы люди передали сообщение в фонд защиты природы и окружающей среды "Зелёный Сахалин". Руководитель организации сообщил, что сигнал от охинцев поступил. Накануне жители пытались отловить лебедя, но на месте его не нашли. Сегодня поиски продолжатся.