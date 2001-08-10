Сахалинские пляжи подготовят к сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На совещании в правительстве Сахалинской области глава региона поднял вопрос подготовки популярных мест отдыха сахалинцев и курильчан к летнему сезону, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Нужно создать все необходимые условия для отдыха жителей и гостей региона, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Министру туризма совместно с мэрами нужно организовать субботники в популярных местах отдыха, привести в порядок местные достопримечательности и ведущие к ним дороги. Этот вопрос буду держать на особом контроле.

К началу июня планируется провести уборку в 10 наиболее посещаемых местах отдыха областного центра, а также Корсаковского, Анивского, Невельского, Макаровского и Холмского районов. Субботники проводятся силами сотрудников министерства туризма Сахалинской области, регионального туристско-информационного центра, администраций городских округов, туроператоров и неравнодушных жителей, которые желают сделать острова чище и краше.

- Мы с мэрами, как и все жители Сахалинской области, заинтересованы в уборке излюбленных мест отдыха. Чистоту на пляжах будем поддерживать на протяжении всего летнего сезона, – отметил министр туризма островного региона Артем Лазарев.

К сегодняшнему дню субботники уже прошли на останце Лягушка, морском побережье в Охотском, Аниве и Невельске, озере Тунайча, пляже Садовники в селе Яблочном Холмского района. Сахалинцы убрали и вывезли более 11 кубов мусора.

К лету планируется привести в порядок остальные популярные места отдыха. К примеру, на этой неделе запланированы субботники в бухте Тихой, селах Новиково и Озерское, а также на маяке Анива.