Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2022
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Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске
09:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Зам. главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Макаровского района

Зам. главного судебного пристава Сахалинской области встретится с жителями Макаровского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 мая 2022 года в отделении судебных приставов по Макаровскому району состоится выездной прием граждан заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – Еленой Григорьевной Чупраковой, рассказали ТИА "Острова" в УФСПП РФ по Сахалинской области.

Жители Макаровского района смогут лично задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием граждан пройдет с 11.00 до 13.00 часов по адресу: 694140, г. Макаров ул. Коммунистичекая, д. 6. Предварительная запись на прием ведется по телефону:  8(42433) 5-24-52                

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