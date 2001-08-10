В Лиственничном на улице Шоссейной приступили к асфальтированию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по благоустройству участка ул. Шоссейной, протяженностью 2,6 км, ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На сегодняшний день завершается замена дорожного основания. Накануне дорожники приступили к асфальтированию. Сейчас ведется укладка первого слоя асфальта. Дорожники уже прошли порядка 500 метров. Также обустроено порядка 2,4 км. бордюрного камня. Кроме того, в плане устройство тротуара, новых остановочных павильонов и дорожных знаков.
Работы продолжаются, ежедневно на объекте трудится 70 рабочих и более 30 единиц техники.
Завершить все виды работ на ул. Шоссейной предполагается до 1 августа текшего года.
Напомним, что на данном участке будет действовать пятилетняя гарантия. В случае выявления дефектов подрядчик обязуется устранять их за свой счет.
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