В Сахалинском госуниверситете увеличилось количество бюджетных мест
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском госуниверситете увеличилось количество бюджетных мест. В этом году островной вуз готов дополнительно принять 77 студентов на бесплатное обучение по восьми направлениям.
По программе бакалавриата в СахГУ добавили 47 бюджетных мест, в магистратуре – 30. Как сообщили в приёмной комиссии университета, квоты увеличили на технические и педагогические направления, в которых наблюдается дефицит кадров, сообщили в приёмной комиссии вуза. Это «Электроэнергетика и электротехника», «Техносферная безопасность», «Туризм», «Педагогическое образование», «Лингвистика», «Востоковедение и африканистика».
В прошлом году самыми востребованными специальностями у абитуриентов СахГУ стали языковые (лингвистика, педагогическое образование, иностранный язык), технические (прикладная математика и информатика, техносферная безопасность, строительство, нефтегазовое дело) и педагогические (физическая культура, математика и физика, история и обществознание).
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил (http://government.ru/news/45348/), что в учебном году 2023/24 в российских вузах существенно возрастет количество бюджетных мест. По его словам, приоритет будет отдан региональным учебным заведениям и специальностям, которые обеспечат стране скорейшее импортозамещение и научно-технологический суверенитет.
– Всего в 2023/2024 учебном году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 тысяч студентов. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки – 245 тыс. мест. На втором месте — педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно, – отметил Чернышенко.
В системе высшего образования РФ в следующем году появятся и совершенно новые направления. Это цифровые и аддитивные технологии в машиностроении, лазерные технологии, интеллектуальная трибология в машиностроении, фундаментальная и прикладная биология и другие. Кроме того, ожидается появление программ ординатуры по физической и реабилитационной медицине, а также медицинской микробиологии.
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