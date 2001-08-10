Для школьников Южно-Сахалинска возобновляют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартует новый этап проекта «Театральные сезоны», в рамках которого ученики начальных классов смогут бесплатно смотреть спектакли Сахалинского театра кукол. Первый в текущем году массовый выход в театр для школьников состоится 26 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, «Театральные сезоны» - это совместный проект Сахалинского театра кукол и департамента образования Южно-Сахалинска, стартовавший в 2019 году и посвященный Году театра в России. Позднее проект стал реализовываться на постоянной основе.

Идейным вдохновителем проекта «Театральные сезоны» стала художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова.

- В этом году проект продолжается при поддержке администрации города. Это абсолютно верное решение, потому что сейчас необходимо уделять особое внимание культуре. Ведь именно театр помогает ребенку развиваться духовно, наши добрые сказки и другие спектакли подскажут детям, как отделять хорошее от плохого. Перед каждым показом мы проводим со зрителями краткую беседу, делая акцент на том, что добро всегда побеждает зло, - поделилась Антонина Добролюбова.

За время реализации проекта спектакли посетили более 6000 южно-сахалинских дошкольников. Кроме того, для ребят были проведены мастер-классы «Первые уроки театра», конкурс рисунков «Дом, где живет сказка», театрализованная гостиная «Зрительский клуб» по спектаклю «Линии судьбы». Также в течение 2019 года состоялось порядка 10 показов мини-спектаклей «Театр в детский сад» и «Школа в театр».

- Основная цель проекта - развитие театральной культуры среди детей дошкольного и школьного возраста. В театре дети получают лучшие уроки нравственности, учатся сопереживанию и пониманию другого человека,- рассказала директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. - По решению мэра Сергея Надсадина мы возобновляем проект «Театральные сезоны», администрацией выделены денежные средства, и до конца мая состоится два показа для учеников младших классов. Также просмотры продолжатся и в новом учебном году.

Всего в рамках «Театральных сезонов» в 2022 году более 2200 младших школьников бесплатно посетят детские спектакли Сахалинского театра кукол.