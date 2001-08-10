Старшеклассники Сахалина учились стрелять в стрелковом электронном тире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках стартовавших учебных военно-полевых сборов учащихся старших классов общеобразовательных школ Сахалинской области военнослужащие одной из воинских частей минобороны России дислоцированной на Сахалине провели день открытых дверей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Школьники островного региона посетили с экскурсией основные места проведения занятий по боевой подготовке, их познакомили с образцами военной техники стоящей на вооружении воинской части.

Военнослужащие предоставили возможность ребятам выполнить нормативы по огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, познакомили с современными средствами связи и бронезащиты.

Нормативы по огневой подготовке, будущие призывники выполняли в учебном стрелковом электронном тире «Вега», который является уникальным в своём роде и позволяет обучение личного состава без применения стрелкового оружия на полигоне.

Помимо этого, данный учебный комплекс имитирует звуки выстрелов и отдачу, которая обеспечивается сжатым воздухом закаченного в оружие, тем самым создаётся ощущение реальной боевой стрельбы.

В завершение учебной экскурсии военнослужащие показали ребятам ознакомительный фильм о военной службе и обучению в высших военных учебных заведения МО РФ.