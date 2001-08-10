Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2022
Сейчас 20:56
63,54|66,36|66,91
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг проведет выездной прием граждан в Синегорске
13:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Старшеклассники Сахалина учились стрелять в стрелковом электронном тире

Старшеклассники Сахалина учились стрелять в стрелковом электронном тире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках стартовавших учебных военно-полевых сборов учащихся старших классов общеобразовательных школ Сахалинской области военнослужащие одной из воинских частей минобороны России дислоцированной на Сахалине провели день открытых дверей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Школьники островного региона посетили с экскурсией основные места проведения занятий по боевой подготовке, их познакомили с образцами военной техники стоящей на вооружении воинской части.

Военнослужащие предоставили возможность ребятам выполнить нормативы по огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, познакомили с современными средствами связи и бронезащиты.

Нормативы по огневой подготовке, будущие призывники выполняли в  учебном стрелковом электронном тире «Вега», который является уникальным в своём роде и позволяет обучение личного состава без применения стрелкового оружия на полигоне.

Помимо этого, данный учебный комплекс имитирует звуки выстрелов и отдачу, которая обеспечивается сжатым воздухом закаченного в оружие, тем самым создаётся ощущение реальной боевой стрельбы.

В завершение учебной экскурсии военнослужащие показали ребятам ознакомительный фильм о военной службе и обучению в высших военных учебных заведения МО РФ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?