Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на круглый стол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие по теме: "Меры поддержки агропромышленного комплекса в условиях санкционного давления" состоится 19 мая с 11.00 до 13.00 по адресу: Компроспект, 33, 2 этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" Сахалинским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" при участии микрокредитной компании "Сахалинский Фонд развития предпринимательства, министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и общества с ограниченной ответственностью "Сахалинский агропромышленный парк".
К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска сферы агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая промышленность и рыбная отрасль).
Программой круглого стола предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. О мерах поддержки в условиях санкционного давления;
2. Об областных мерах поддержки агропромышленного комплекса;
3. О механизмах муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
4. Финансовые и цифровые инструменты поддержки;
5. Преимущества организации производства на территории ТОР "Сахалинского агропромышленного парка".
Заявки на участие в мероприятии принимаются в электронной форме: https://leader-id.ru/events/291479. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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