Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на круглый стол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие по теме: "Меры поддержки агропромышленного комплекса в условиях санкционного давления" состоится 19 мая с 11.00 до 13.00 по адресу: Компроспект, 33, 2 этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" Сахалинским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" при участии микрокредитной компании "Сахалинский Фонд развития предпринимательства, министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и общества с ограниченной ответственностью "Сахалинский агропромышленный парк".

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего предпринимательства Южно-Сахалинска сферы агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, пищевая, перерабатывающая промышленность и рыбная отрасль).

Программой круглого стола предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. О мерах поддержки в условиях санкционного давления;

2. Об областных мерах поддержки агропромышленного комплекса;

3. О механизмах муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;

4. Финансовые и цифровые инструменты поддержки;

5. Преимущества организации производства на территории ТОР "Сахалинского агропромышленного парка".

Заявки на участие в мероприятии принимаются в электронной форме: https://leader-id.ru/events/291479. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).