Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2022
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10:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске состоится сельскохозяйственная ярмарка "Весна – 2022"

В Южно-Сахалинске состоится сельскохозяйственная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ярмарке в широком ассортименте овощную, яичную, мясную и молочную продукцию представят сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Также гости ярмарки смогу приобрести семенной и посадочный материал, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников.

Островные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности порадуют жителей области новинками производства, широким ассортиментом хлебобулочной, кондитерской, кулинарной, рыбной продукцией, безалкогольными напитками и квасом.

И конечно гостей и участников мероприятия порадуют концертно-развлекательной программой творческие коллективы области.

Жителей и гостей города ждут 21 мая на площадке, южнее "Дома торговли", по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 106, с 09:00 до 16:00.

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