Школьникам Южно-Сахалинска рекомендовали отказаться от запуска воздушных шаров в честь окончания учебного года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска не рекомендует запуск воздушных шаров по случаю окончания учебного года. Информация об этом передана во все образовательные учреждения городского округа. Инициатива уже получила поддержку большинства коллективов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Украшать залы воздушными шарами можно. Подчеркнем, что на законодательном уровне их запуск в небо не запрещен. Вместе с тем экологи сообщают: синтетический материал, из которого сделаны шары, а также бечевка, которой их перевязывают, очень долго разлагаются. Закончив полет, они, как правило, приземляются за городом и образуют мусор, наносящий вред природе.
Нередки случаи, когда птицы или животные запутываются в веревках, а также захватывают вместе с пищей фрагменты шаров, и погибают.
В прошлом году большинство школ и детских садов также отказались от традиции в дни последних звонков и выпускных праздников запускать шары в небо.
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