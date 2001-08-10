Школьникам Южно-Сахалинска рекомендовали отказаться от запуска воздушных шаров в честь окончания учебного года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска не рекомендует запуск воздушных шаров по случаю окончания учебного года. Информация об этом передана во все образовательные учреждения городского округа. Инициатива уже получила поддержку большинства коллективов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Украшать залы воздушными шарами можно. Подчеркнем, что на законодательном уровне их запуск в небо не запрещен. Вместе с тем экологи сообщают: синтетический материал, из которого сделаны шары, а также бечевка, которой их перевязывают, очень долго разлагаются. Закончив полет, они, как правило, приземляются за городом и образуют мусор, наносящий вред природе.

Нередки случаи, когда птицы или животные запутываются в веревках, а также захватывают вместе с пищей фрагменты шаров, и погибают.

В прошлом году большинство школ и детских садов также отказались от традиции в дни последних звонков и выпускных праздников запускать шары в небо.