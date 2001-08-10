Южносахалинцы выбирают проект будущего сквера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осталось две недели, чтобы выбрать территорию, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. До 30 мая южносахалинцы могут определить, какое место в городе особенно нуждается в обновлении. Сделать свой выбор может каждый, кому исполнилось 14 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проголосовать можно как самостоятельно на портале https://65.gorodsreda.ru/ через учетную запись на Госуслугах, так и с помощью волонтеров. Добровольцы работают в городском парке, на культурно-массовых мероприятиях, а также приходят в трудовые коллективы и на предприятия, чтобы при необходимости помочь сотрудникам пройти процедуру. У каждого при себе имеется планшет со специальным приложением, которое позволяет проголосовать всего за пару минут. Сегодня волонтеры Центра молодежных инициатив работали с сотрудниками детского сада «Золотой ключик».

- Все максимально просто. Людям на телефон поступает звонок с номера, последние 4 цифры которого позволяют авторизовать голос. После этого можно выбрать понравившуюся территорию, – рассказала специалист по работе с молодежью ЦМИ Екатерина Кулинченко.

Как рассказала заведующая учреждением Вера Исраилова, проект «Формирование комфортной городской среды» нашел большой отклик у коллектива. Коллеги детально изучали информацию о проектах. Участие в голосовании приняли практически все работники.

- Мы любим наш город, хотим, чтобы он с каждым годом становился комфортнее и красивее, поэтому все очень ответственно подошли к участию в голосовании, – рассказала Вера Михайловна. – Проект, действительно работает, многие места по-настоящему преобразились. Я сама живу в Хомутово, где также начались работы по благоустройству сквера Авиаторов — победителя голосования по результатам прошлого года. Радует, что появится территория для прогулок и комфортного отдыха.

В этом году южносахалинцы выбирают из двух проектов. Первая территория, которая может быть благоустроена уже в следующем году - участок северо-западнее проспекта Мира и улицы Пуркаева. Рядом расположены спальные районы, новая жилая застройка. Проектом предполагается создание рекреационной зоны с применением ландшафтного озеленения, размещение зоны отдыха с установкой малых архитектурных форм и арт-объекта.

Второе место, за которое можно отдать свой голос – территория в центре города, в районе пересечения Коммунистического проспекта и улицы Чехова, которое после благоустройства также сможет стать востребованным местом отдыха для южно-сахалинцев и гостей города.

С дизайн-проектами объектов-участников голосования можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Голосование продлится до 30 мая.