Жителей Южно-Сахалинска просят воздержаться от палов сухой травы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К настоящему моменту на территории городского округа зарегистрированы около 20 поджогов сухой травы. Все они своевременно ликвидированы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В большинстве случаев причиной возгорания стала деятельность человека. Для выполнения комплекса противопожарных мер на территории Южно-Сахалинска сформированы группы разведки и контроля, которые постоянно проверяют потенциально опасные места, а также группы ликвидации, действующие совместно с лесничеством.

- Реагируем быстро, серьезных последствий не зарегистрировано, - рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Александр Поликарпов. - Жителям необходимо помнить, что при намеренном сжигании травы может начаться стихийное распространение огня. Ситуация усугубляется весенними ветрами, которые быстро разносят его на расстояния. Создается угроза не только полям, но и жилым постройкам, особенно на территориях СНТ и частного сектора.

Напомним, сотрудники территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России и специалисты администрации города проводят профилактические рейды по территориям СНТ и раздают памятки о правилах пожарной безопасности. В частности, запрещено сжигание любого вида отходов и пал сухой травы.

Также при разведении костра на отдыхе нужно пользоваться мангалом или вырыть углубление в земле и обложить его камнями. Перед тем как покинуть место, огонь тщательно залить водой или засыпать песком.

С общими правилами пожарной безопасности в быту можно ознакомиться в памятке https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864, правила пожарной безопасности в лесной зоне размещены по ссылке - https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1072.