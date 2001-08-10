В Южно-Сахалинске возобновили строительство легкоатлетического манежа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко достигнута договоренность с подрядчиком о возобновлении работ на объекте. Сдать манеж планируют уже в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Возвращение строителей на площадку стало возможно благодаря мерам поддержки, которые оказываются строительным предприятиям региона. Подрядчик – компания «Сфера» – после получения положительного заключения государственной экспертизы сможет увеличить сметную стоимость объекта в рамках постановления правительства Сахалинской области. Напомним, что ранее возведение социально значимого объекта приостановилось из-за роста стоимости строительных материалов. Однако, Валерий Лимаренко поручил взять на особый контроль все уже начатые в регионе стройки социальных объектов, обеспечив их своевременную сдачу.

- Сейчас восстанавливаются лимиты, которые были заложены на этот объект ещё в 2019 году, а это порядка 1,4 миллиарда рублей. Важно отметить, что бюджет по этому объекту предполагается увеличить. Это произойдет после того, как проектная документация пройдет государственную экспертизу. Мы урегулировали все вопросы, которые у нас возникали, сейчас намечены дальнейшие шаги, которые, безусловно, приведут нас к сдаче объекта, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых, который накануне посетил строительную площадку.

Спортивный объект будет представлять собой основной манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании планируется разместить 6 овальных беговых дорожек, 8 - прямых длиной 60 метров, 2 - прямых длиной 100 метров, 2 сектора прыжков в длину, тренировочный сектор толкания ядра. На сегодня объект готов на 17 процентов.

- Сахалинская область богата на талантливых людей, в том числе и спортсменов. Создание условий подготовки атлетов для выступления на соревнованиях высокого уровня – это важный фактор развития региона. Для наших спортсменов необходим такой значимый социальный объект, как легкоатлетический манеж, - подчеркнула директор департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта Ирина Рябкина.

В регионе лёгкой атлетикой занимается почти 6500 человек. Ежегодно Сахалинская область принимает команды из других регионов России. Кроме того, существует потребность в подготовке сборных команд страны к летним Олимпийским играм.

В легкоатлетическом манеже смогут заниматься как профессионалы, так и любители спорта всех возрастов. Планируется развивать, в том числе и адаптивный спорт.

Стоит отметить, что строительство ещё одного важного спортивного объекта в Южно-Сахалинске - центра бокса - возобновится в этом году. Подрядчик так же сможет произвести перерасчет сметной документации. Меры поддержки строительного комплекса в островном регионе призваны в сегодняшних условиях максимально помочь застройщикам и удержать высокие темпы возведения социальных объектов и жилья.