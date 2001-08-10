В Южно-Сахалинске возобновили строительство легкоатлетического манежа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко достигнута договоренность с подрядчиком о возобновлении работ на объекте. Сдать манеж планируют уже в следующем году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Возвращение строителей на площадку стало возможно благодаря мерам поддержки, которые оказываются строительным предприятиям региона. Подрядчик – компания «Сфера» – после получения положительного заключения государственной экспертизы сможет увеличить сметную стоимость объекта в рамках постановления правительства Сахалинской области. Напомним, что ранее возведение социально значимого объекта приостановилось из-за роста стоимости строительных материалов. Однако, Валерий Лимаренко поручил взять на особый контроль все уже начатые в регионе стройки социальных объектов, обеспечив их своевременную сдачу.
- Сейчас восстанавливаются лимиты, которые были заложены на этот объект ещё в 2019 году, а это порядка 1,4 миллиарда рублей. Важно отметить, что бюджет по этому объекту предполагается увеличить. Это произойдет после того, как проектная документация пройдет государственную экспертизу. Мы урегулировали все вопросы, которые у нас возникали, сейчас намечены дальнейшие шаги, которые, безусловно, приведут нас к сдаче объекта, – прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых, который накануне посетил строительную площадку.
Спортивный объект будет представлять собой основной манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании планируется разместить 6 овальных беговых дорожек, 8 - прямых длиной 60 метров, 2 - прямых длиной 100 метров, 2 сектора прыжков в длину, тренировочный сектор толкания ядра. На сегодня объект готов на 17 процентов.
- Сахалинская область богата на талантливых людей, в том числе и спортсменов. Создание условий подготовки атлетов для выступления на соревнованиях высокого уровня – это важный фактор развития региона. Для наших спортсменов необходим такой значимый социальный объект, как легкоатлетический манеж, - подчеркнула директор департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта Ирина Рябкина.
В регионе лёгкой атлетикой занимается почти 6500 человек. Ежегодно Сахалинская область принимает команды из других регионов России. Кроме того, существует потребность в подготовке сборных команд страны к летним Олимпийским играм.
В легкоатлетическом манеже смогут заниматься как профессионалы, так и любители спорта всех возрастов. Планируется развивать, в том числе и адаптивный спорт.
Стоит отметить, что строительство ещё одного важного спортивного объекта в Южно-Сахалинске - центра бокса - возобновится в этом году. Подрядчик так же сможет произвести перерасчет сметной документации. Меры поддержки строительного комплекса в островном регионе призваны в сегодняшних условиях максимально помочь застройщикам и удержать высокие темпы возведения социальных объектов и жилья.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:39 Сегодня Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
08:51 Сегодня "Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока
09:20 Сегодня На Сахалине стартовали чемпионат и первенство области по мотоциклетному спорту
10:36 Сегодня Ночь в музее пройдет в Южно-Сахалинске 21 мая
- 11:29 11 Мая Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
09:14 11 Мая На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии
12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?