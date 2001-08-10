Строительные предприятия Южно-Сахалинска наращивают производство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ведущие строительные предприятия областного центра обеспечивают объекты всеми необходимыми материалами, а некоторые внедрили в работу механизмы, которые позволили даже увеличить объемы производства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Островная компания ООО "Бетонстрой" более 15 лет работает на рынке производства строительных материалов. У предприятия, которое работает с крупнейшими застройщиками региона, более 6 цехов общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Компания является производителем железобетонных изделий, асфальтобетонных смесей, тротуарной плитки, малых архитектурных форм и других материалов и изделий, которые в том числе использовались при работах на улицах Шоссейной, Памятной, а также в рамках капитального ремонта улицы Комсомольской. Сырьевая база предприятия в основном состоит из материалов российского производства, незначительный процент импортных поставок заменен на аналогичные отечественные. Сегодня предприятие примерно на 70 процентов закрывает потребность области в тротуарной плитке и бордюрном камне. Все необходимое для реконструкции и ремонта дорог и выполнения других работ поступает на объекты вовремя.

Как рассказал управляющий Алексей Соколов, до начала активного строительного сезона, на предприятии проведена модернизация и автоматизация производственных процессов, внедрение новых управленческих систем.

– Также сформирована сильная команда управленцев и производственников, которая позволяет нам быть уверенными в своей продукции и выполнении контрактов, – отметил Алексей Соколов.

Все эти меры позволили не только сохранить стабильность работы предприятия, но и увеличить на второй и третий квартал объем заказов по сравнению с прошлым годом.