В Макарове начнут строить арендное жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Такое поручение региональному министерству строительства и Сахалинскому ипотечному агентству дал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков в ходе встречи с жителями Макарова, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Планируется ли выделение финансирования на строительство арендного жилья в Макарове с целью привлечения молодых специалистов в наш район, в особенности в бюджетную сферу? – поинтересовалась жительница Макарова.
- Абсолютно правильный вопрос. Мы с мэром это сегодня обсуждали. У нас есть полицейские, врачи, учителя, которые нуждаются в арендном жилье. В Макарове есть площадки свободные. Поэтому необходимо проработать вопрос, – ответил первый замгубернатора региона Сергей Байдаков.
Большой блок вопросов касался сферы медицины. Жители обратили внимание на отсутствие в районе ряда специалистов узкого профиля. Не хватает гинеколога, детского психиатра и детского массажиста. Кроме того, в Макаровской ЦРБ дефицит помещений и медицинского транспорта.
По словам Сергея Байдакова, вопрос о необходимости строительства нового здания Макаровской ЦРБ назрел давно. И сейчас он стоит в приоритете. Уже идет работа с потенциальным концессионером, который вложит частные средства в строительство. Относительно нехватки специалистов узкого профиля первый заместитель губернатора дал соответствующие поручения министру здравоохранения региона.
- Идут переговоры с двумя специалистами. Один приедет в район 25 мая. Что касается детского психиатра, первый выездной прием также организуем 25 мая. Далее изучим, насколько часто необходим такой специалист и сформируем соответствующий график. Это же касается и детского массажиста. На первом этапе прием сделаем выездным. Параллельно отправим сотрудника местной ЦРБ на обучение в Южно-Сахалинск, чтобы у жителей была возможность постоянно пользоваться услугами своего специалиста. Также берем в работу вопрос с обеспечением района медицинским транспортом – выделим машину в экстренном порядке, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Двое жителей в ходе встречи обратили внимание на плохое качество воды в селе Восточное. Сергей Байдаков поручил министерству ЖКХ разобраться.
- Наш спортивный зал находится в аварийном состоянии и заниматься взрослым жителям игровыми видами спорта негде, будет ли ремонтироваться спортзал или есть другие варианты для занятия спортом?
- В новой школе, которая откроется 1 сентября, можно будет заниматься всем желающим. Пожалуйста, после работы приходите. Там 4 спортзала, достаточно места для всех. Губернатор Валерий Лимаренко ранее неоднократно отмечал, чтобы спортивные залы были загружены. Мощная спортивная база школы это позволяет, – отметил Сергей Байдаков.
Также в ходе встречи стало известно, что 23 мая Макаровский район присоединится к программе адресной помощи малоимущим семьям, которая реализуется в регионе по поручению Валерий Лимаренко. Помощь в ходе личного приема губернатора и индивидуальной работы с каждой семьей уже оказана сотням сахалинцев в южных районах острова. В ближайшее время программа охватит весь регион.
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