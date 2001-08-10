Островитян приглашают выбрать лучший рисунок в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проголосовать за понравившуюся работу, представленную на конкурс рисунка "Крылья Сахалина" для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, предлагает своим посетителям Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Организатором конкурса в преддверии 100-летнего юбилея Гражданской авиации выступает АО "Авиационная компания Авиашельф", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На выставке, расположенной в фойе СахОУНБ, представлено 20 творческих работ. Отдать свой голос за понравившийся рисунок можно до 31 мая.

Лучшие работы участников конкурса будут размещены на страницах корпоративного календаря на 2023 год, выпущенного к юбилею Гражданской авиации. В свою очередь, ребят ждут поощрительные призы и подарки от АО "Авиашельф".