Островитян приглашают выбрать лучший рисунок в конкурсе "Крылья Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проголосовать за понравившуюся работу, представленную на конкурс рисунка "Крылья Сахалина" для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, предлагает своим посетителям Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Организатором конкурса в преддверии 100-летнего юбилея Гражданской авиации выступает АО "Авиационная компания Авиашельф", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
На выставке, расположенной в фойе СахОУНБ, представлено 20 творческих работ. Отдать свой голос за понравившийся рисунок можно до 31 мая.
Лучшие работы участников конкурса будут размещены на страницах корпоративного календаря на 2023 год, выпущенного к юбилею Гражданской авиации. В свою очередь, ребят ждут поощрительные призы и подарки от АО "Авиашельф".
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