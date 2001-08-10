Сахалинская транспортная прокуратура проведет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 мая Сахалинской транспортной прокуратурой запланировано проведение мероприятия «Общественная приемная», в рамках которого граждане смогут получить разъяснение по интересующим вопросам в сфере транспорта и в таможенной сфере, а также сообщить о нарушениях закона, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

Прием состоится 19.05.2022 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в помещении морского вокзала в г. Корсаков, расположенном по адресу: г. Корсаков, ул. Портовая, д. 10.