12:25, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинская транспортная прокуратура проведет прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 мая Сахалинской транспортной прокуратурой запланировано проведение мероприятия «Общественная приемная», в рамках которого граждане смогут получить разъяснение по интересующим вопросам в сфере транспорта и в таможенной сфере, а также сообщить о нарушениях закона, рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.
Прием состоится 19.05.2022 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в помещении морского вокзала в г. Корсаков, расположенном по адресу: г. Корсаков, ул. Портовая, д. 10.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:29 11 Мая Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут
09:14 11 Мая На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 11:34 Сегодня Южно-Сахалинск готовится к полумарафону "ЗаБег.РФ"
- 15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?