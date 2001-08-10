Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финансовая поддержка положена семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе - 18700 рублей. Установить новую ежемесячную выплату предложил президент РФ Владимир Путин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

По решению губернатора Валерия Лимаренко на дополнительную помощь островитянам из областного бюджета направили 1,2 миллиарда рублей. В ходе обсуждения предложения в Сахалинской областной Думе единогласную поддержку инициативе высказала депутатская фракция «Единой России», что позволило оперативно внести корректировки в основной финансовый документ. Еще 400 миллионов рублей для региона предусмотрено из федерального бюджета. В ближайшие дни выплату начнут получать более тысячи сахалинских и курильских семей.

– Размер выплат разный – 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума. Важно, что семьи получат сразу две суммы – за этот и предыдущий месяцы, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Документы на предоставление выплаты принимают в Пенсионном фонде, на портале Госуслуг и в МФЦ. К сегодняшнему дню соответствующие заявления подали более 7 тысяч семей. Планируется, что получателями выплаты станут почти 12 тысяч семей.

Напомним, также в островном регионе семьям с низким достатком предоставляют выплаты на первенца – почти 18 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двойной величины регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения – не более 37516 рублей. В островном регионе этой поддержкой в прошлом году воспользовались 3,7 тысяч человек, а с начала этого года – 2,9 тысяч.