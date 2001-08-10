Предприниматели Южно-Сахалинска приводят информационные вывески в соответствие с требованиями дизайн-кода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационные вывески и фасады зданий в Южно-Сахалинске продолжают приводить в соответствие с требованиям дизайн-кода городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Требования к оформлению предъявляются в соответствии с типом здания и зоной его расположения в городе. С начала года в администрацию областного центра поступило 40 заявлений на согласование дизайн-проектов информационных конструкций (вывесок), в том числе в рамках предоставления муниципальной услуги, которая действует c 10 марта.

Требования дизайн-кода касаются не только внешнего вида конструкций, но и фасадов зданий, элементов благоустройства, и, главное, они позволяют сформировать единую стилистику городской среды. Положительный эффект от изменений отмечают и сами предприниматели. Как подчеркивает управляющий кофейней «Кулибин» Денис Тутенько, после замены вывески входная группа заведения стала более узнаваемой:

- Посетители замечают, что обновленная вывеска выглядит более стильно, привлекательно и современно.

Процесс создания и согласования макета новой вывески, отмечает управляющий, не занимает много времени. В департаменте архитектуры и градостроительства предпринимателей консультируют, дают подробные разъяснения и рекомендации. Следующий этап — обращение в специализированную организацию, которая занимается изготовлением вывески. С марта подать заявление на согласование информационной конструкции можно через сайт Госуслуги, что значительно упрощает процедуру. Услуга по согласованию, отмечают в департаменте, предоставляется бесплатно.

Напомним, дизайн-код - это определенные правила формирования стилистически единой, комфортной и привлекательной городской среды. Дополнительную информацию по дизайн-коду можно поучить очно по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок : 312-647 (доб. 1-5).